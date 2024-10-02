Новосибирск вошел в топ российских городов для бизнес-путешествий

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, провела анализ летних бронирований туристического жилья для командировок. В результате исследования было установлено, что Новосибирск стал одним из самых привлекательных городов для летних bleisure-путешествий (командировок с захватом выходных).

© Bfm.ru Новосибирск

42% туристов, приезжающих по работе, задерживались в городе подольше, чтобы познакомиться с достопримечательностями и историей столицы Сибири.

Несмотря на сезонный спад деловой активности, этим летом россияне совершили на 30% больше бизнес-поездок по стране, чем за аналогичный период прошлого года. При этом они стремились совмещать работу с отдыхом - 37% от всех командировок в июне-августе были с захватом выходных.

Самым привлекательным местом для совмещения работы и отдыха летом ожидаемо стала курортная столица России - город Сочи. Здесь доля bleisure (командировок с захватом выходных) от всех деловых поездок составила 56%. Согласно данным опубликованного исследования, срок, за который бронируются отели для деловых поездок, летом 2024 года вырос до 10 дней (+23% год к году).

Средняя продолжительность проживания в командировках летом - 2,5 дня, средний чек за ночь вырос до 5 300 рублей (+21% год к году).

86% деловых путешественников выбирают для проживания в командировках отели и мини-отели, 5% останавливаются в апартаментах, по 2% в гостевых домах, хостелах и апарт-отелях.

Растет интерес туристов к объектам с “домашними” условиями. Так, бронирования апартаментов и апарт-отелей для деловых поездок летом 2024 года выросли вдвое (на 105% и 101% соответственно).

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что в 2024 году в Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Китая. Также мы писали о барн-хаусах, которые построят для туристов в Заельцовском бору.