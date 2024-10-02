3D-макеты курортов Северного Кавказа представят на форуме

На форуме туристических территорий, который откроется в Минеральных Водах 3 октября, институт развития «Кавказ.РФ» представит 3D-макеты курортов «Эльбрус» и «Мамисон», а также разыграет подарки среди активных посетителей.

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«Форум туристических территорий впервые пройдет на Северном Кавказе. Команда Кавказ.РФ во главе с Андреем Юмшановым примет активное участие в деловой и событийной программах, поделившись экспертизой по созданию и развитию горнолыжных кластеров. <> В экспозиции форума Кавказ.РФ представит 3D-макеты курорта „Эльбрус“ и строящегося „Мамисона“. Запуск североосетинского кластера запланирован в грядущем зимнем сезоне. Также институт развития подготовил фирменные подарки для самых активных посетителей стенда», — сообщили в пресс-службе компании.

На форуме будет представлено все горнолыжное сообщество, включая руководителей курортов «Красная Поляна», «Газпром Поляна», «Архыз», «Шерегеш», «Манжерок» и других. Свою продукцию также презентуют отечественные производители «Руслет», СКАДО, «Сноупром», «Синара», экипировка Versta, Stayer.

«Большое внимание будет уделено проблемам подготовки кадров и качественной „упаковке“ проектов», — отметили в пресс-службе.

В рамках деловой программы гендиректор Кавказ.РФ и его профильные заместители Хиса Беккаев, Николай Гончаров и Рустам Тапаев выступят в сессиях по созданию инфраструктуры, импортозамещению, развитию креативной экономики и спорта высших достижений.

«Радует, что этот экспертный форум перешел через Кавказский хребет и проводится там, где активно строится новая горнолыжка, растет турпоток. Мы будем на форуме в усеченном составе — большая часть команды готовится к новому сезону, в том числе, открытию новых подъемников и трасс», — отметил Юмшанов.

«FTT-2024: Форум туристических территорий» будет проходить в международном выставочном центре «Минводы Экспо» с 3 по 6 октября. Деловая программа мероприятия включает в себя 50 круглых столов и сессий, в которых примут участие 200 спикеров, а всего на форуме ожидается более 2 тысяч гостей. Центральными темами станут внедрение IT-решений в туристическую индустрию и роль франчайзинга в развитии территорий.

Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и «Номос». Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО), Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС) и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия.