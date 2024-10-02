Названо место, где россияне массово планируют отдохнуть зимой

Российские туристы начали массово бронировать путевки в Крым, чтобы отдохнуть на Новый год у моря. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель отраслевой туристической конференции Илья Марков.

© Газета.Ru

По его словам, Крым уже стал рекордсменом по количеству ранних бронирований в новогодние праздники 2025 года. Он уточнил, что россияне смогут недорого и качественно отдохнуть там, в том числе с детьми. Стоимость отдыха там в 1,5 раза ниже, чем за рубежом и в соседних регионах.

«Крым не повышает цены, предпочитая зарабатывать меньше соседей, но на большем количестве туристов. Мы видим, как активно идут ранние бронирования в Ялту, Алушту, Судак и другие места в «зеленой зоне безопасности» (ЮБК и ЮВБК). Если не будет серьезных ЧП, это будет один из самых многолюдных Новых годов с периода коронавируса», — уточнил Марков.

В конце сентября в пресс-службе сервиса «Островок» «Газете.Ru» сообщили, что Крым стал самым популярным направлением для отдыха россиян этим летом. Число бронирований отелей на полуострове за год выросло на 44%.