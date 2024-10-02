В Рязанском районе решили зародить винный туризм
Деревня Путково в Рязанском районе претендует на звание родоначальника винного туризма. Подробности опубликованы на сайте райадминистрации.
В деревне Путково появились плантации виноградников. Одна из местных семей выращивает сразу 350 виноградных кустов. Их план — это организовать агротуризм и совместить его с винным.
«Вполне вероятно, что в скором будущем в Рязанском районе появится новый туристический маршрут к семье с редким для нашей полосы агрозанятием», — говорится в сообщении администрации Рязанского района.