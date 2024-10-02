Петербург и Нальчик снова свяжет прямое авиасообщение

С 3 ноября 2024 года между столицей Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербургом возобновляется авиасообщение. Об этом сообщили в международном аэропорту «Нальчик».

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Авиакомпания «Россия» будет выполнять новые рейсы дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. В аэропорту отметили, что возвращение прямых рейсов стало возможным благодаря запросам пассажиров, заинтересованных в организации комфортных поездок.

Прежде прямое авиасообщение между Нальчиком и Санкт-Петербургом действовало в ежедневном режиме до 2023 года. Возобновление рейсов предоставит новые возможности для жителей и гостей региона.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии летом отдохнули более 630 тысяч человек. Также конники из КБР стали финалистами международного конного марафона в Казахстане.