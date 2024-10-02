В Королеве появится новый гостиничный комплекс

Базу отдыха со спа-комплексом планируется построить в подмосковном Королеве. Открытие объекта запланировано на 2029 год, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Компания будет вести строительство базы отдыха на участке, который был передан инвестору без проведения торгов. Проект включает строительство основного корпуса на 15 номеров, 25 гостевых домов, а также ресторан и спа-комплекс. Объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, будет создано 15 рабочих мест. Открытие гостиницы запланировано на 2029 год", - привели в сообщении слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что инвестором выступает компания "Бережки". Общая площадь сооружений участка составляет 9 га. Согласно программе, по которой был предоставлен участок, инвестор имеет возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. По условиям предоставления земли без торгов, при выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.