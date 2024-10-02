Аллея 100-летия детского отдыха заложена в Пензе на территории губернского лицея.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, это событие приурочили к 100-летию с момента организации в 1924 году первого пионерского лагеря в поле за ипподромом на Западной поляне.

Участниками мероприятия, состоявшегося в минувший вторник, 1 октября, стали заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, ветеран пионерского движения, вожатый, методист и руководитель детских оздоровительных лагерей Татьяна Бочкова, руководитель пионерских штабов, лагерей пионерского и комсомольского активов, автор программ детского отдыха Елена Кудряшова и другие почетные гости.