Турагент назвала лучшие регионы России для отдыха с детьми осенью

Осенью с детьми лучше всего поехать на каникулы или в мини-отпуск в Сочи, Калининград или в Санкт-Петербург, рассказала NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. Она отметила, что в Калининградской области есть «город кошек» Зеленоградск.

Можно слетать в очень красивый Калининград, съездить Зеленоградск и увидеть настоящий город кошек, где на каждом почти здании изображена какая-нибудь красивая кошечка, есть специальные переходы для кошек, лавочки в виде кошек. Если готовы к долгим перелетом — есть вариант отправиться на Камчатку. Посмотреть на вулканы, если конечно, дети уже взрослые, — заявила Ансталь.

По ее словам, для детского отдыха осенью отлично подойдет Сочи. Эксперт добавила. что, несмотря на уже прохладное море, детям будет интересно посмотреть на Олимпийский парк и погулять по набережной.

Можно рассмотреть Санкт-Петербург, остановиться в красивом, уютном отеле. Посетите основные достопримечательности, развод мостов и т.д. Можно в Казань, но лучше ехать на небольшое количество дней, дети устают от ходьбы, им хочется отдыхать и развлекаться. Можно поехать в Карелию, ехать не так далеко, остаться наедине с природой, съездить Рускеала. Можно сделать красивые памятные фотографии, — подытожила Ансталь.

Ранее стало известно, что Турция и Таиланд стали самыми популярными направлениями для летнего отдыха у россиян. По словам президента по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, также туристы часто ездили в ОАЭ. Кроме того, он отметил, что по итогам года Турция приблизится к 6–8 млн российских туристов.