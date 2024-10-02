Турпоток в Удмуртии с начала года составил более миллиона человек

Ижевск. Удмуртия. Туристический поток в 1,3 млн человек зарегистрирован в Удмуртии с января по сентябрь текущего года. Если динамика сохранится, то этот показатель может превысить 1,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Отметим, что в январе-сентябре 2023 года туристический поток составлял 1 млн 286 тыс. путешественников.