Самара вошла в топ-10 российских "кофейных" городов

Областная столица заняла девятое место в рейтинге городов с наибольшим количеством заведений, где варят ароматный бодрящий напиток.

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У многих горожан уже сформировался своеобразный ритуал - посещать кофейню перед рабочим днем. А кто-то проводит здесь весь день, работая удаленно. Сервис Твил.ру выяснил, в каких российских городах больше всего кафе, где готовят самые вкусные капучино, латте и эспрессо.

Первые два места достались Санкт-Петербургу и Москве, третье заняла Казань.

В пятерку лучших вошли также Краснодар и Нижний Новгород. Далее следует Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Самара и Иркутск.

Ранее площадь Куйбышева вошла в список самых живописных мест для веломаршрутов.