Итальянец проехался на поезде по России и «отходил четыре дня»

Итальянец вместе с русской женой проехался по России на поезде и поделился впечатлениями. Историю путешествия рассказала супруга иностранца в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Так, пара ехала на поезде из Минеральных Вод в Крым для отдыха. Девушка выбрала боковые полки, чтобы за столом им никто не мешал. Однако итальянец посчитал, что обычные нижние полки длиннее и удобнее. Кроме того, иностранцу очень понравились чайные кружки, которые выдают в поездах. Он даже поинтересовался, можно ли их купить.

«В общем, впечатления от поезда такие: опыт интересный, но устал от поезда больше, чем ожидал, отходил четыре дня», — такой фразой описала состояние своего супруга россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.