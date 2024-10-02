За 2024 год в развитие курортов Крыма вложили более пяти миллиардов рублей

Инвестиции в развитие туротрасли Крыма за 10 лет составили более 181 млрд рублей

Объем инвестиций в объекты туристской отрасли Республики Крым начиная с 2014 года составили более 181 млрд рублей. Об этом сообщил министр курортов и туризма полуострова Сергей Ганзий. В ходе своего выступления на заседании президиума Госсовета республики он рассказал, что Крым становится все более привлекательным для инвесторов.

«На сегодняшний день в республике подписано и реализуется 66 инвестиционных соглашений, касающихся развития сферы курортов и туризма. Только в 2024 году подписано шесть таких инвестиционных соглашений на общую сумму 5,7 млрд рублей», – уточнил министр.

По словам Ганзия, в рамках этих соглашений инвесторы провели полную реновацию зданий канатной дороги «Сосновый бор-Ай-Петри», возведен туристский центр на станции Сосновый бор, а также благоустроили смотровые площадки. В республике наблюдается устойчивый рост инвестиционной активности в сфере туризма, подытожил Ганзий. Источник: kianews24.ru