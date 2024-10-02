Приморье заняло первое место по турпотоку среди регионов Дальнего Востока

Путешествия россиян в регионы Дальнего Востока этим летом проанализировал сервис МТС Travel вместе с Минэкономразвития РФ. Количество длительных поездок от 5 до 14 дней выросло на 16% за год, а самым популярным регионом для туристов стал Приморский край, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

© Deita.ru

Каждый третий турист, который выбрал для путешествия Дальний Восток, отправился в Приморье. По данным МТС Travel на регион пришлось 29% длительных поездок россиян этим летом. Второе место заняла Камчатка. Вулканы и термальные источники привлекли 14% туристов. Бурятия с долей 12% поездок оказалась на третьем месте, главной достопримечательностью региона является самое глубокое озеро в мире – Байкал.

«Мы видим рост интереса туристов к дальневосточным регионам и в ответ на растущий спрос развиваем инфраструктуру, создаем качественный номерной фонд и точки притяжения. Например, в рамках нацпроекта по туризму по программе льготного кредитования в ДФО строится 21 крупный отель на 4,6 тыс. номеров. Такие проекты появятся в том числе в Бурятии, Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области и на Камчатке. Кроме того, на Камчатке поддержку получил проект по строительству горнолыжного комплекса парк «Три вулкана». Объем субсидируемого кредитного портфеля перечисленных проектов составляет 78 млрд рублей. Еще одно важное направление — строительство модульных гостиниц. Регионам округа на строительство модулей за два года направили почти 750 млн рублей. Наибольший объем поддержки получили Бурятия и Якутия», — сообщил замдиректора департамента развития туризма Минэкономразвития России Константин Городилин.

Посмотрим на географию путешествий. Чаще всего, гостями Дальневосточных регионов были жители Москвы и области, их доля от всех поездок составила 30%. За ними следуют туристы из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новосибирской области область (по 9% из каждой административной единицы). Из Красноярского и Краснодарского края (по 5% поездок).

По сравнению с прошлым годом в регионы ДФО этим летом чаще стали ездить жители Удмуртии — прирост поездок год к году составил 39%. Также в ТОП регионов, где за год вырос интерес к поездкам на Дальний Восток, вошли Ростовская область (+30% поездок), Ставропольский край (+29%), Самарская область (+28%) и Татарстан (+27%).

Согласно официальным данным Росстата, в период с января по июль 2024 года в коллективных средствах размещения на Дальнем Востоке было принято 2,4 миллиона человек. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку самых популярных у туристов регионов вошли Приморский край (684 тысячи человек), Хабаровский край (453 тысячи человек) и Республика Бурятия (354 тысячи человек).

Методика

Исследование проведено на базе геоаналитики МТС. Проанализированы поездки от 5 до 14 ночей, сделанные с июня по август 2023 и 2024 годов в 11 субъектов ДФО жителями из других регионов РФ.