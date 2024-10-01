Пассажир выиграл суд против авиакомпании, которая отказала в перевозке питомца

Пассажир планировал отправиться вместе со своей семьей и собакой из Норильска в Москву рейсом NordStar. Связался с кол-центром авиакомпании для уточнения условий перевозки питомца, выполнил озвученные требования, однако на рейс животное все равно не пустили.

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Перед вылетом в контакт-центре пассажиру сообщили габариты и вес клетки, в которой пес должен находиться во время полета. Но не уточнили, что контейнер принимается только пластиковый. Это касается не всех, но отдельных пород собак. Путешественники приобрели дорожную клетку, удовлетворяющую требованиям авиакомпании по размеру и весу, однако она была металлической.

На стойке регистрации в аэропорту туристы предоставили билет и необходимые документы на животное. При этом представитель перевозчика отказался принять собаку в клетке на борт, мотивируя это нарушением правил NordStar по провозу некоторых пород собак.

При невозможности взять питомца в дорогу пассажиры также отказались от перелета, а затем направили в авиакомпанию требование вернуть деньги за билеты – более 81 тыс. руб. Однако претензия осталась без ответа, так что туристам пришлось обращаться в Роспотребнадзор и суд.

Изучив материалы дела, судья встал на сторону истца.

«Заявленные требования удовлетворены, в пользу потребителя взыскана стоимость неиспользованных авиабилетов в сумме 81 162 руб., неустойка за нарушение срока выполнения требований потребителя в размере 52 000 руб., компенсация морального вреда в сумме 20 000 руб., штраф в сумме 76 581 руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 5500 руб., а всего 235 243 (двести тридцать пять тысяч двести сорок три) рубля», – рассказали в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

Авиакомпания попыталась обжаловать решение суда, подав апелляцию. Однако вышестоящая инстанция отказала NordStar и оставила просьбу без удовлетворения.