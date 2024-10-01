В курортном поселке Домбай пройдет туристический форум

В курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии 5 октября пройдет туристический форум. Его участники смогут обсудить вопросы развития туризма, также для них проведут серию мастер-классов и показ национальных костюмов.

© РИА Новости

«Участников форума ждут выступления экспертов по развитию туризма, мастер-классы по живописи и стрельбе из лука, кинопоказ, чеканка монет, выставки картин и нейросетевых работ», — сообщается в телеграм-канале правительства Карачаево-Черкесии.

На мероприятии будут также представлены работы мастеров традиционных ремесел и народно-художественных промыслов, организована дегустация национальных блюд народов Карачаево-Черкесии.