В Госдуме обсудили, как сделать летний детский отдых лучше

В Государственной Думе впервые «правительственный час» прошел в новом формате. Во вторник рассматривали детский отдых, сообщает «МИР 24».

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У министров спросили об эффективной системе организации, ценах на путевки в детские лагеря, нехватке кадров и организации питания. Всего в России 39 тысяч таких учреждений, причем более 32 тысяч из них, как оказалось, лагеря дневного пребывания детей при школах.

«Посмотрите, у нас динамика какая? С 2011 года на четверть сократилось количество лагерей детских. И особенно лагерей, которые находятся вне городов. Все то, что сейчас звучит, это школьные площадки, пришкольные. Это большая разница. Они не носят оздоровительный характер», – подчеркнул председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

В этом году российские регионы на летний отдых детей выделили 80 миллиардов рублей, это на 15 миллиардов больше, чем в прошлом году. Но при этом отдохнуть смогли всего 28% школьников.