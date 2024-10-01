Бесстыжие ванны в Пятигорске решили благоустроить

В Пятигорске стартовала всероссийская архитектурная экспедиция «Путники Пятигорья — капитальный ремонт Провала». Ее участники готовят проекты по благоустройству четырех объектов, в том числе популярных у отдыхающих Бесстыжих ванн и парка Цветник.

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«Проводится архитектурная экспедиция, сейчас в ней принимают участие 40 человек. Это школьники, студенты, их научные руководители, преподаватели из семи субъектов Российской Федерации. Они разрабатывают проекты по благоустройству. В Пятигорске это парк Цветник, Бесстыжие ванны, набережная реки Подкумок, улица Кооперативная», — сообщила ТАСС координатор экспедиции Диана Давыдова.

Экспедиция проводится с 29 сентября по 4 октября. Ее участникам уже провели экскурсию по Пятигорску, на которой они посмотрели объекты, для которых предстоит разработать проекты благоустройства. После этого они разделились на команды и начали обсуждать идеи для выбранных территорий. Защита проектов состоится 4 октября, на ней будут присутствовать представители городской администрации.

Лучшие из идей реализуют по программе национального проекта «Жилье и городская среда» в 2025—2026 годах.