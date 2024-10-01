Названы даты первого круиза по российской акватории Каспийского моря

Первый в современной истории круиз по российской акватории Каспийского моря состоится в сентябре 2025 года. Новейший теплоход «Николай Жарков» зайдет в порт Махачкалы. Путевки в круиз «Легенды Кавказа» уже начали поступать в продажу.

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«Круиз "Легенды Кавказа" на теплоходе "Николай Жарков" начнется в Ростове-на-Дону и завершится в Астрахани. Круиз продлится 10 дней, с 19 по 28 сентября. На Каспий теплоход прибудет на седьмой день путешествия после посещения Астрахани. В Махачкале "Николай Жарков" пробудет 3 дня. За это время гости познакомятся с основными достопримечательностями Махачкалы и посетят Дербент во время автобусной экскурсии», — сообщили «Это Кавказ» в компании «Водоходъ», которая является оператором круиза.

В компании пояснили, что остановку в Дербенте лайнер пока сделать не может, несмотря на то, что ранее местные власти планировали построить туристический порт в городе к запуску круизов по Каспию. Поэтому для туристов организуют специальный трансфер в древний город непосредственно из Махачкалы. Программа путешествия по Дагестану пока еще разрабатывается, но в нее планируется включить посещение Сулакского каньона, центральной Джума-мечети в Махачкале, цитадели Нарын-кала и Джума-мечети в Дербенте.

«Судозахода в Дербент в 2025 году не будет. Про готовность порта лучше уточнить у правительства республики. Морской порт Махачкалы оцениваем как удобный во всех отношениях: и для захода пассажирских теплоходов, и для высадки туристов», — уточнили представители туроператора.

Теплоход «Николай Жарков» будет спущен на воду в 2025 году и первый круиз совершит в августе из Москвы в Тверь и обратно, а в сентябре лайнер отправится в первый рейс по Каспию по маршруту «Легенды Кавказа».

При этом в компании уже планируют расписание круизов на 2026 год, в том числе и по Каспийскому морю.

«"Легенды Кавказа" — новый маршрут, который сейчас тщательно прорабатывается. Также рассматриваются и другие варианты маршрутов по Каспийскому морю. В навигацию 2026 года "Водоходъ" планирует реализовать на Каспии несколько круизных маршрутов», — отметили в компании.

Сколько стоит круиз по Каспию

Корабль «Николай Жарков» сможет вместить 176 пассажиров и 97 членов экипажа. Стоимость десятидневного круиза начинается от 387 тысяч рублей на человека. Билеты на сайте туроператора появляются небольшими партиями. В момент написания новости были доступны каюты класса «делюкс» с балконом стоимостью 445 тысяч рублей и без балкона за 378 тысяч рублей при двухместном размещении и за 697 тысяч рублей — при одноместном. Это самые бюджетные варианты размещения, стоимость люксов на корабле, которых пока нет в продаже, превышает 1 миллион рублей на человека. В стоимость круиза включены трехразовое питание на борту и культурная программа.

В «Водоходе» также отметили, что для желающих приобрести путевки в компании создан лист ожидания. Сколько кают уже распродано, в компании не уточнили.

Когда построят порт в Дербенте

В настоящее время в Дербенте нет туристического морского порта, который мог бы принимать круизные лайнеры. В 2019 году Хизри Абакаров, занимавший тогда пост мэра города, заявлял, что порт может быть построен до конца 2023 года. Его предполагалось разместить в гавани в микрорайоне Новый город.

Что известно о корабле «Николай Жарков»

Четырехпалубный пассажирский теплоход проекта «Карелия» под названием «Николай Жарков» — круизный лайнер класса люкс, рассчитанный на 176 пассажиров, способный совершать рейсы по рекам и морям. Теплоход строится на заводе «Красное Сормово» в Нижегородской области.

Лайнер планируется сдать в эксплуатацию в следующем году. До конца 2025 года корабль должен выполнить 10 круизов, в том числе по Каспийскому, Белому и Черному морям.

Планы по запуску круизов по Каспию

В 2016 году сообщалось, что для круизов по Каспийскому морю по заказу «Московского речного пароходства» к 2019 году будут построены два 140-метровых круизных лайнера, рассчитанных на 300 пассажиров.

Позже, в 2022 году, сообщалось, что из Астрахани запустят круизы по странам Каспия на четырехпалубном лайнере «Петр Великий», которым смогут пользоваться до 30 тысяч туристов в год. Предполагалось, что судно будет заходить в порты Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу. Строительство корабля на астраханском заводе «Лотос» завершилось в 2023 году, в эксплуатацию его пока не сдали.

Год назад на международной выставке «Нева-2023» Объединенная строительная корпорация представила модель пассажирского круизного судна проекта «Карелия». Планируется, что первые три лайнера этого проекта, в том числе «Николай Жарков», будут введены в эксплуатацию в период навигации 2025 года.