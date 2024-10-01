Пожилым ленинградцам станут доступны новые туристические услуги

Регион предоставит больше возможностей возрастным ленинградцам для внутреннего туризма.

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В Ленинградской области пожилым жителям начнут предоставлять новые туристические услуги. Об этом рассказала председатель регионального Комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.