Пожилым ленинградцам станут доступны новые туристические услуги
Регион предоставит больше возможностей возрастным ленинградцам для внутреннего туризма.
В Ленинградской области пожилым жителям начнут предоставлять новые туристические услуги. Об этом рассказала председатель регионального Комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
"Теперь пожилые граждане могут воспользоваться туристическими услугами в пределах Ленобласти. Наши жители могут ознакомиться с объектами исторического и культурного наследия. Это довольно интересное направление, которое начиналось со школьного туризма. Но позднее мы решили включить туда и пожилых людей. Почти тысяча человек в этом году такими услугами туризма воспользуются. И мы надеемся, что участников станет больше", — заявила она на конференции ТАСС.