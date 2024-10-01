Госдума приняла закон о развитии сельского туризма

В отраслевом законодательстве хотят определить понятие «сельский туризм» как одно из направлений развития внутреннего туризма в России. Такой законопроект группы депутатов и сенатора Сергея Митина Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях 1 октября.

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Сейчас оказывать услуги в сфере сельского туризма могут исключительно сельскохозяйственные товаропроизводители. При этом, по различным экспертным оценкам, доля туристических услуг в сельской местности, оказываемых непосредственно такими субъектами, составляет не более 10 процентов от общего объема.

Документ расширяет круг лиц, которые могут оказывать услуги туристам на селе. Так, из понятия «сельский туризм» исключается положение о том, что услуги в этой сфере могут оказывать только сельскохозяйственные товаропроизводители. В само понятие предложили включить ознакомление с объектами культурного наследия народов России. Такую поправку поддержали при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Согласно принятому документу, из полномочий органов государственной власти РФ исключаются полномочия по установлению требований к оказанию услуг в сфере сельского туризма.

«Предлагаемые изменения важны как для туристической отрасли, так и для устойчивого развития сельских территорий», — считает заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

Развитие сельского туризма за счет вовлечения всех слоев предпринимательства даст новый импульс не только развитию внутреннего туризма на сельских территориях, повышению доходности бизнеса и занятости населения, но и всестороннему и комплексному развитию таких территорий за счет создания различных точек притяжения, говорится в пояснении к документу.