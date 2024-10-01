Александр Борисов предложил улучшить ресторанный туризм в России

В России должно появляться больше экспертной информации для зарубежных туристов, в том числе о ресторанах. Об этом заявил председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов.

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«Восстановительный рост туристического потока и изменение его географии настоятельно требуют, чтобы появлялось как можно больше экспертной информации, позволяющей ориентироваться приезжающим гостям. При выборе ресторанов, например, можно обращаться к международному гиду, который в том числе анализирует запросы иностранных гостей», – отметил он.

Так, один из международных ресторанных гидов опубликовал список самых популярных ресторанов Москвы и Петербурга среди иностранных туристов за лето 2024 года. За основу брались данные только с английской, китайской и арабской версий гида, которые посетили чуть больше 34000 иностранных туристов.

«Прослеживается тренд интереса к ярким и нестандартным проектам с точки зрения дизайна – 70 % мест в первой двадцатке притягательны не только с точки зрения еды, но и атмосферы, деталей и общей визуальной концепции. При этом в лидерах итальянская и японская еда, а также кавказская-ближневосточная, что подтверждается большим количеством туристов с Ближнего Востока», – прокомментировал основатель гида Александр Сысоев.

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