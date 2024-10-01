В Общественной палате предложили дать новое определение «турпродукту»

Участники туристического бизнеса продолжают обсуждать изменения в отраслевое законодательство, касающиеся понятия «турпродукт». Накануне на координационном совете Общественной палаты РФ представили компромиссную версию, способную, как представляется, примирить сторонников и противников возможных поправок.

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Ранее мы писали об инициативе президента РСТ и руководителя туроператора «Алеан» Ильи Уманского внести поправки в формулировку, согласно которым туром предлагается считать любое сочетание туристических услуг, продаваемых за единую цену без обязательного включения перевозки. Это предложение вызвало критику со стороны крупных туроператоров. По их мнению, поскольку в законе нет разделения понятия на внутренний, въездной или международный турпродукт, поправки – если они будут приняты – приведут к увеличению финансовой нагрузки на многих участников рынка.

И вот согласно последней версии изменений, представленной в Общественной палате, понятие турпродукта все-таки поменяется – из него исключат обязательную перевозку, однако формирование его будет разным для операторов выездного и внутреннего (а также въездного) туризма.

Формулировку в Законе РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» предлагают сделать следующей: «Туристский продукт – комплекс услуг, предоставляемых за общую цену (независимо от набора услуг, включаемых в общую цену) по договору о реализации туристского продукта, формируемый туроператором с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом».

При этом в новой главе закона, описывающей формирование турпродукта, сказано, что для выездного туризма в комплекс услуг входят перевозка из России в страну временного пребывания, а также размещение в этой стране. Что касается внутреннего и въездного туризма, то здесь тур формируется иначе: размещение в российской гостинице, а также не менее одной дополнительной услуги. Среди них – перевозка любым видом транспорта, трансфер, аренд авто, содействие при оформлении виз (для въездного туризма), питание, экскурсии и т. д. При этом, например, проживание в отеле с предоставлением питания турпродуктом являться не будет, поскольку его формирование предполагает заказ услуг у разных поставщиков. То же самое относится и к вопросам трансфера или экскурсий, которые предоставляют гостиницы.

«Разный характер формирования турпродукта – это попытка компромисса с учетом специфики выезда, где основной признак данного вида туризма – именно выезд гражданина за пределы России, поэтому сделан акцент на перевозке из страны. Что касается внутреннего туризма, то здесь основной признак – комплекс услуг по обслуживанию туристов во всем его многообразии, в каком бы сочетании он ни был представлен. Главное, что это комплекс услуг для туриста, включенный в общую цену», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Во многом все эти изменения связаны с желанием государства четче регламентировать деятельность, связанную с внутренним туризмом. Чтобы максимально включить внутренний турпродукт в регулируемую сферу, учитывать турпоток и распространить разного рода меры наблюдения и господдержки на продукты, сейчас не попадающие под признаки туристического продукта.

По мнению Георгия Мохова, в экспертном сообществе есть понимание того, что признаки турпродукта во внутреннем туризме нужно менять, однако что именно получится на выходе, пока непонятно:

«Изменения влекут за собой пересмотр практически всех существующих позиций – вопросов НДС, субсидий, льгот, господдержки, реестров и всего, что касается расширения списка субъектов деятельности».

В частности, как уже обращал внимание TourDom.ru, статус туроператора обязаны будут получать даже турагенты, работающие в сфере внутреннего туризма. Они часто реализуют услуги перевозки и проживания по отдельности. Им придется оформлять финансовые гарантии, подключаться к «Электронной путевке».

Добавим, что поправки в законодательство могут рассмотреть в текущую осеннюю сессию Госдумы и в случае их одобрения они начнут действовать с 1 марта следующего года.