На Алтае средства с туристического налога направят на очистку скал от граффити

Средства, собранные с туристического налога, который вводится в Республике Алтай с 2025 года, планируют направить на сохранение природных ресурсов региона, в том числе на очистку скал от граффити, оставляемых туристами. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщила руководитель Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

В Республике Алтай от рук туристов ежегодно страдают не только придорожные скалы, но и памятники, сохранившие исторические письмена древних людей - петроглифы.

"Сегодня не хватает средств, которые будут выделяться на очистку тех же скал. <…> Действительно была необходимость в создании некоего фонда, который будет направлен на содержание и сохранение природных ресурсов. <…> Были прецеденты, когда тот же памятник суслику в Каракольской долине испортили, нарисовали на лице [изображения]. Все это восстанавливается на средства волонтеров или местных жителей. Поэтому актуально создание такого фонда. <…> Примерные цифры, которые называются по сбору от туристического налога в Республике Алтай - от 50 до 70 млн рублей в год, и как раз эти средства будут направлены и распределены на поддержание и содержание природных ресурсов в Республике Алтай", - сказала она.

По словам Зяблицкой, проблема наблюдается и в обращении с отходами. Она отметила, что туристы зачастую оставляют мусор в местах отдыха. Тем не менее "добросовестные" туристы, которые складывают мусор в пакеты, сталкиваются с проблемой нехватки контейнеров. Зяблицкая сообщила, что туристический налог сможет помочь решить и эту задачу.

Туристический налог в других регионах Сибири

По мнению исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций Светланы Фоменко, введение налога на территории областной столицы преждевременно, так как повысится финансовая нагрузка на туристов, которых в городе не так много. Руководитель ассоциации отметила, что доход от налога в перспективе должен быть потрачен на развитие туристской инфраструктуры Новосибирска, но пока неизвестно, какие это конкретно объекты.

Фоменко подчеркнула, что введение туристического налога в Новосибирске будет наиболее чувствительно для туристов, которые размещаются в хостелах в связи с невысокой стоимостью размещения в таких объектах. Также в первую очередь нововведение окажет влияние на бизнес-туристов.

Как сообщил на пресс-конференции руководитель комитета по туризму и рекреационному развитию красноярского реготделения общероссийской общественной организации "Деловой России" Виталий Горбунов, Красноярский край изучает опыт других регионов по введению такого сбора, и в регионе идет общественная дискуссия о том, на каких территориях и муниципалитетах такой сбор мог бы появиться.

"Вопрос дискуссионный, нужно учесть мнение людей, предпринимательского сообщества. Главное здесь не навредить", - подчеркнул он. По его словам, важно также, чтобы при введении такого налога территории получали развитие и местные жители видели это.

О туристическом налоге

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора.

Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.