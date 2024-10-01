Авиасообщение между Нальчиком и Санкт-Петербургом возобновят

Столицу Кабардино-Балкарии (КБР) и Санкт-Петербург свяжет авиасообщение. Новые рейсы начнут действовать с 3 ноября, сообщил ТАСС представитель международного аэропорта "Нальчик".

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"Новые рейсы из аэропорта Нальчик - это еще одна возможность для жителей и гостей региона отправиться в новые путешествия с комфортом. Авиакомпания возобновила рейсы в том числе и по причине обращений пассажиров, которые просили вернуть прямое авиасообщение", - рассказал ТАСС представитель международного аэропорта "Нальчик".

Прямое авиасообщение между столицей КБР и Санкт-Петербургом функционировало в ежедневном режиме до 2023 года.

Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Россия". С 3 ноября планируется два рейса в неделю: в пятницу и воскресенье.