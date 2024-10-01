В конкурсе о туризме на Дальнем Востоке участвуют более 200 фильмов

Более 200 фильмов допущены до оценки жюри всероссийского конкурса "Дальний Восток - Земля приключений". Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

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"Конкурс "Дальний Восток - Земля приключений" важен для того, чтобы сделать активный туризм популярнее. Он собрал путешественников и блогеров, снявших фильмы про макрорегион, познакомивших с уникальными местами дальневосточных регионов миллионы россиян. В этом году жюри конкурса второй раз отбирает лучшие путешествия. Это непростая работа. За призы борются авторы более 200 фильмов. И уверен, жюри, членами которого стали настоящие профессионалы, выберет лучших из лучших", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Отмечается, что за весь первый сезон конкурса "Дальний Восток - Земля приключений", который длился 12 месяцев, в оргкомитет было прислано 203 готовых видеофильма о путешествиях по Дальнему Востоку. В 2024 году, на пятый месяц конкурса, количество поступивших фильмов уже превысило количество фильмов, присланных за весь первый сезон, и составило 207 работ.

Больше всего фильмов о путешествиях по Сахалинской области и по Амурской области - 52 и 34 фильма. Кроме того, до оценки жюри допущен 31 фильм о приключениях по Хабаровскому краю, 26 материалов о путешествии по Приморскому краю, 18 - по Еврейской автономной области, 13 - по Камчатскому краю, 10 - по Республике Бурятия, 7 - по Магаданской области, 6 - по Республике Саха (Якутия), по 6 и 4 фильма сняли в Забайкальском крае и Чукотском автономном округе.

В путешествия чаще всего отправлялись жители Хабаровского края, Сахалинской области и Амурской области. Однако в конкурсе принимают участие и жители других регионов - например, направили фильмы о своем путешествии жители Москвы и Московской области, Алтайского края, Иркутской области, Калужской области, Кировской и Рязанской областей.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 декабря. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до восьми минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принимаются работы прошлых лет: путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года.

Главный приз конкурса

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за второе место в номинациях - по 300 тыс. рублей, третье место в номинациях - по 100 000 рублей. Более того, губернатор Чукотского Автономного округа Владислав Кузнецов ввел отдельный приз в 1 млн рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.