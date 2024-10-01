Турпоток в Крым вырос на 20 процентов к прошлому году

С января по сентябрь 2024 года Крым посетило более 5,2 млн туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале. Это на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Исходя из предыдущих данных за январь – август, за первый осенний месяц в курортный регион приехало еще 0,6 млн человек. Средняя загрузка гостиниц в Крыму в сентябре превысила 52%.

Примерно две трети туристов прибыли в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах. Наибольшей популярностью пользовались Южное (около 50% приезжих) и Западное (25%) побережья.

Ранее «ТурДом» писал, в планах у Минтуризма региона – увеличение турпотока до 10 млн туристов к 2036 году.