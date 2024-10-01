Более одного миллиона туристов посетили Новороссийск

С начала года Новороссийск посетил 1 120 581 турист. Итоги курортного сезона подвели сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

Темпы роста турпотока составили 107,9%.

— За аналогичный период прошлого года турпоток составил 1 038 278 человек. За летний период этого года Новороссийск посетило 567 902 человека, 2023 год — 509 538 человек, — сообщила и. о. начальника управления курортов и туризма администрации Новороссийска Лариса Григорьян на аппаратном совещании.

Летом размещение отдыхающих обеспечили 155 отелей и гостиниц, 35 санаториев-профилакториев, 7 кемпингов и глэмпингов. Кроме того, на территории города-героя действуют 23 объекта туристского показа, 20 из них функционируют круглый год. Безопасное купание и прием солнечных ванн обеспечили 27 пляжей площадью 190 тыс.кв.м., рассчитанные на 30 тыс. человек.

Ранее «Кубань Информ» писал, что рост турпотока в Геленджике в первой половине сентября составил 8,6%. На курорте отдохнули более 3,8 млн человек.