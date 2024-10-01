У путешественников резко вырос спрос на горнолыжный отдых

Специалисты "Яндекс Путешествия" зафиксировали бешеный рост спроса на зимний отдых в Кабардино-Балкарии (количество бронирований отелей выросло в три раза) и Карачаево-Черкесии (в 2,3 раза).

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Если же говорить об отдельных курортах, то в Домбае, где свыше 100 гостиниц, рост спроса и вовсе стал рекордным - бронирование на период с ноября нынешнего года по март следующего подскочило в пять раз по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Спрос на Эльбрус увеличился на 80 процентов, горные курорты Сочи - на 65, Архыз - на 56, Кисловодск - на 26. Корреспондент "РГ" выяснила, с чем это связано.

По данным исследования, более 90 процентов ранних бронирований приходится на горнолыжные курорты Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. В среднем туристы планируют активный отдых продолжительностью четыре дня. В Архызе за одну ночь этой зимой придется в среднем заплатить 12,4 тысячи рублей, в Сочи - 11,7, в Домбае - 8,3, а в Кисловодске - 7,6.

Более 90 процентов ранних бронирований приходится на горнолыжные курорты Краснодарского края и Карачаево-Черкесии

Путешественница со стажем Олеся Шулева объехала все российские курорты, но в предстоящие новогодние каникулы решила отдохнуть в Сочи, причем забронировала номер еще в начале лета. Правда, в морском, а не в горном кластере, хотя поездка в горы - обязательный пункт программы.

- В Домбай я съездила в конце сентября. Это курорт с историей, красивой природой и комфортабельными отелями. Но зимой я туда ехать не планирую, потому что не катаюсь на горных лыжах и сноуборде. К тому же там ограниченное количество горнолыжных трасс и в сезон большие очереди на подъемники. Поэтому, чтобы ощутить зимнюю сказку в Домбае, лучше всего выбрать для поездки конец февраля - начало марта, - считает путешественница.

По мнению экспертов в сфере туризма, спрос на Домбай неудивителен, ведь там обновили оборудование и канатные дороги. В целом такой рост популярности Северного Кавказа объясняется тем, что в среднем отдых там дешевле, чем на сочинских горных курортах. Так что спрос перераспределился естественным образом - туристы голосуют рублем.

- Номера в гостиницах на горных курортах уже активно бронируют. Все знают, что в востребованных отелях на Новый год уже нет мест. Причем это касается не только Сочи и Домбая, но и Архыза. Сейчас в Архыз вкладывают деньги, строят новые объекты размещения, и именно этот курорт будет набирать популярность с каждым годом, - отметила председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

Стоимость проживания на горных курортах выросла по сравнению с прошлым годом примерно на 10-15 процентов. И чем ближе к новогодним каникулам, тем мест будет меньше, а цены выше, предупреждает эксперт.

Как отметила полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова, на курортах Северного Кавказа активно бронируют объекты размещения не только на зимний, но и на следующий летний сезон.

- Уже бронируют на май 2025 года. Резких скачков цен на проживание в отелях и санаториях пока не зафиксировано. Многие отельеры, работающие с туроператорами, говорят о том, что путевки на Новый год и пиковые даты раскуплены. Небольшие отели также пользуются спросом. В целом ситуация с бронированием на зимний сезон спокойная и стабильная, - сообщила Наумова. - Такая популярность связана с активным продвижением курортов со стороны министерства туризма КЧР, института развития "Кавказ.РФ" и участников турсообщества, а также с недоступностью европейских курортов.

А как у соседей

На сочинском горном курорте "Красная Поляна" темпы бронирования номеров на время новогодних каникул выросли на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

- Быстрее всего в стоп-листы попадают номера в отелях категории "пять звезд". При этом в комплексе апартаментов на Новый год уже не осталось ни одного свободного номера большой вместимости. Они традиционно популярны у больших компаний, - уточнили в пресс-службе курорта.

В целом, на зимние каникулы забронированы уже 65 процентов номеров.