В Россию хлынули туристы из Ирана

В январе — июне Россию посетили 18 тыс. туристов из Ирана. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 28%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

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Одной из причин такого роста стало введение электронных виз для иранцев для путешествий по России. Такая мера была принята в августе 2023-го для стимулирования турпотока.

Также притоку туристов способствовало расширение географии полетов между странами. Появились новые прямые маршруты из Тегерана в Санкт-Петербург, Сочи и Грозный.

Взаимный турпоток между Россией и Ираном по итогам первого полугодия составил 26 тыс. поездок.

По словам Решетникова, Иран является одним из самых перспективных туристических партнеров России.

Мировой туризм практически вернулся к доковидному уровню. По итогам января — июля международный турпоток оказался всего на 4% ниже показателя 2019 года.

Ранее сообщалось, что Индонезия в 2024 году планирует принять рекордное число российских туристов.