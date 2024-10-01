Туристический налог доберется до Калининграда и Алтайского края

Власти еще целого ряда регионов объявили о введении туристического налога с 1 января 2025 года. На этот раз о сборе задумались в Калининградской и Владимирской областях, а также в Алтайском крае.

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Первоначально ставка составит 1% от стоимости услуг по проживанию в отелях и других средствах размещения, но не менее 100 руб. Затем она будет увеличиваться на 1% в течение 4 лет. Начиная с 2029-го и далее сумма не должна превышать 5% от стоимости ночевки туриста.

В Калининградской области подсчитали, что введение налога принесет бюджету региона от 168 млн руб. в год. Но пока сбор официально одобрили лишь в Зеленоградске. Другие города взяли паузу для обсуждения инициативы.

«Что касается Балтийска, Пионерска, тут, конечно, все на уровне принятия решения в муниципалитетах, потому что там не так много отелей. Но мне кажется, это тот вопрос, который должны серьезно рассмотреть все муниципалитеты региона», – пояснил глава Минтуризма Калининградской области Андрей Ермак.

Готовность ввести туристический налог обсудили на совещании в Заксобрании Владимирской области. Власти Суздаля уже одобрили инициативу и собирают все необходимые документы для ее старта. То же самое планируют сделать чиновники в Муроме и Владимире.

Наконец, уже завтра и депутаты Алтайского Заксобрания обсудят ввод турналога. И, судя по всему, заседание будет техническое. В анонсе мероприятия указано, что власти довольны экспериментом с туристическим сбором, который оказал положительное влияние на бюджет края. Так что за одобрением налога дело не встанет.