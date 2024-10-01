Нижний Новгород вошел в топ‑5 «кофейных» городов.

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Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru. Аналитики выбрали самые «кофейные» города среди популярных туристических направлений октября. При составлении рейтинга учитывалось количество кофеен.

Первое место занял Санкт-Петербург, второе — Москва, а третье — Казань. Нижний Новгород разместился на 5 строчке рейтинга. В столице закатов туристы в среднем остаются на 3 ночи при стоимости суточного проживания в 4,3 тысячи рублей. Также в топ-10 вошли Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Самара и Иркутск.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ‑5 направлений для отдыха на реках и озерах осенью.