В Крыму обустроили туристический маршрут к «Каменным грибам»

На карте полуострова появился еще один маршрут, который со временем может стать частью Большой крымской тропы. Каждый год их количество растет, только в этом сезоне лесничие и экологи обустроят три новых маршрута.

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Урочище Сатера, что в 13 километрах от Алушты, популярно у туристов. Здесь находятся знаменитые каменные грибы - ландшафтный памятник, образовавшийся в ледниковый период. Растут "грибы" на особо охраняемой природной территории. Туристы ходили сюда всегда, но до сих пор маршрут был довольно сложным: ни перил, ни ступенек. Восхождение на собственный страх и риск. А местами это действительно опасно, можно свалиться с крутого берега речки Сатеры. Теперь тропу благоустроили: появились деревянные лестницы, там, где нельзя поставить лестничный марш, вкопаны ступеньки. Самые опасные участки огорожены канатами, через Сатеру проложили два деревянных мостика. Есть лавочки, можно передохнуть, а мусор оставить в урнах.

- Новый маршрут легкий, большого перепада высоты здесь нет. Он популярен у туристов всех возрастов, но не так, как водопад Джур-Джур или гора Аю-Даг. Высокий туристический сезон уже окончен, мы подсчитали: за два часа по тропе прошли десять человек. Летом будет значительно больше, - рассказал заместитель директора Алуштинского лесоохотничьего хозяйства Александр Карпов. - Сейчас маршрут "Каменные грибы" не входит в Большую крымскую тропу, но мы рассчитываем, что со временем он станет ее ответвлением.

Доступ на маршрут бесплатный, на его обустройство выделили бюджетное финансирование. Общая протяженность - около полукилометра, и в самом начале есть свободная парковка, что немаловажно для автотуристов. Собственно, без автомобиля сюда и не доберешься.

- Это второй оборудованный маршрут, который мы открываем в нынешнем году, - подчеркнула министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская. - Первым мы обустроили маршрут к озеру Панагия в районе Зеленогорья и Арпатских водопадов. Сделали это за счет меценатов. И еще до конца нынешнего года откроем джипинг-тур в Бахчисарайском районе.

Для экологов важно, что обустройство маршрута снизило антропогенную нагрузку на природу. А она здесь и в самом деле уникальная, в Сатере водятся редкие речные крабы. Охранять надо и сами грибы. Их шляпки состоят из твердых пород, а ножки, напротив, из мягких, скрепленных туфом. Ветер и вода размывали мягкое основание, пока не изваяли некое подобие гриба. Когда памятник открыли, грибов было три. Но в 1983 году самый большой рухнул под тяжестью своей шляпки. Теперь грибов осталось два. Один из них высотой семь метров, другой - около трех. Но, что самое удивительное, в 1999 году исследователи нашли три новых гриба, которые растут из почвы. Сейчас их высота не превышает 30 - 40 сантиметров.

В этом курортном сезоне туристам были доступны четыре благоустроенных в 2023 году тропы. Это четыре экскурсионно-экологических пешеходных маршрута, проходящие по Судакскому и Феодосийскому округам, а также по Кировскому району. На них установлены информационные щиты и навигационные знаки, оборудованы туристические стоянки и места для кратковременного отдыха. Подробнее о каждом маршруте можно прочитать в специальном разделе на туристическом портале Крыма.

- Благоустроенные тропы пользуются большим спросом у крымчан и у наших гостей. В целом мы наблюдаем тренд на экологический, горно-пешеходный туризм, и наша задача - сделать этот вид отдыха безопасным и комфортным, - отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

Кстати, однажды обустроив тропы, их не бросают, а каждый год проверяют сохранность и поддерживают в надлежащем состоянии. Большая крымская тропа объединит более трех тысяч туристических объектов, находящихся на маршруте и в непосредственной близости от него. Всего в рамках проекта запланировано благоустройство 52 троп общей протяженностью 750 километров. Это линейный маршрут, проходящий вдоль Черного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также горную часть полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий. В основном маршруты составлены так, что их можно пройти за световой день, не останавливаясь на ночлег.