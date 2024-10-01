Туристы рассказали, каких животных берут с собой в путешествия

Недавнее исследование показало, что россияне, путешествующие с животными, чаще всего берут с собой собак, кошек и домашних экзотических насекомых.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса путешествий Tutu.ru.

Так, 43,92% участников отправляются в поездки с собаками, а 28,19% — с кошками.

Ещё 2,27% опрошенных берут с собой пауков, мадагаскарских тараканов и других экзотических насекомых, 1,78% — домашних рептилий (змей, ящериц и других), 1,5% — попугаев, 1% — рыбок и морских черепах.

Реже всего путешествуют с хомяками, морскими свинками и другими грызунами (0,3%).

Ранее замглавы Роскачества Юлия Михалёва заявила о разработке стандарта для отдыха с животными.