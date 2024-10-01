Что можно посмотреть в Забайкальском крае: список мест

Забайкалье – это территория, полная тайных уголков и исторических сокровищ, которую по достоинству оценит каждый турист. Регион может похвастаться природными чудесами, ярким многонациональным культурным наследием и гастрономическими изысками, оставляющими незабываемое впечатление. Какие места необходимо посетить в Забайкальском крае, рассказывает «ФедералПресс».

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Как добраться до Забайкалья

Столицей Забайкальского края является Чита. Международный аэропорт Кадала расположен всего в 20 км от города и принимает рейсы из крупных российских городов. Поездка на поезде из Москвы до Читы займет около 4,5 суток, но это может стать настоящим приключением. Для автолюбителей удобнее всего доехать до столицы региона из Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска или Забайкальска.

Погода

Климат Забайкалья континентальный и резко континентальный, и каждый сезон имеет свои особенности. Весной можно полюбоваться цветением багульника, зимой – отметить Новый год по Восточному календарю, а осенью – насладиться минеральными источниками, вода в которых считается особенно целебной. Самое лучшее время для посещения – с мая по сентябрь, когда погода наиболее мягкая и комфортная.

Столица региона – Чита

Чита – это не только культурное и историческое сердце Забайкалья, но и город, сохраняющий дореволюционную архитектуру. В историческом центре, в районе улиц Анохина, Амурской и Селенгинской, можно увидеть великолепные купеческие доходные дома и деревянные терема с изысканными орнаментами. Особенное внимание стоит уделить Музею декабристов, расположенному в Михайло-Архангельской церкви – единственном сохранившемся двухпрестольном деревянном храме Восточной Сибири.

БАМ

Это не просто железная дорога, а настоящий символ человеческой смелости и инженерного гения. Протяженность этой магистрали составляет внушительные 4287 километров, она соединяет отдаленные уголки страны и проходит через сложнейшие природные условия – от горных хребтов до рек. Начатый до Великой Отечественной войны и завершенный в 1974 году, БАМ открыл новые горизонты для путешественников и грузоперевозок.

Буддийские святыни Забайкалья

Любителям духовных практик и гармонии стоит посетить буддийские храмы Забайкалья. Агинский дацан – действующий монастырь и культурный центр федерального значения, где работает Агинская буддийская академия. Цугольский дацан, основанный в 1801 году, привлекает внимание своей медной статуей Будды Майтрейи, украшенной золотом и драгоценными камнями.

Магическое озеро Ножий

Соленое озеро Ножий – это не просто природный памятник, но и святилище богини Белой Тары. Это часть этнографического комплекса «Эде Хада», посетить его можно только с проводником, который расскажет о ритуальных камнях и их магической силе. Это место связано с древними традициями и считается источником удачи и здоровья.

История Чингисхана

Забайкалье имеет особое значение в истории Чингисхана. На берегах реки Онон можно посетить урочище Малый Батор и Чашу Чингисхана, каменное углубление, которое, согласно легенде, помогло будущему завоевателю вылечиться от ран. Несмотря на то что сегодня набрать целебной воды уже невозможно, это место все равно имеет большую историческую ценность.

Национальный парк «Алханай»

Одним из главных достопримечательностей Забайкалья является национальный парк «Алханай». Этот живописный горный массив – не только природное чудо, но и священная вершина для буддистов. Здесь можно найти минеральные источники, буддийские святыни и огромное разнообразие флоры и фауны. Парк также предлагает кемпинги и летние домики для комфортного проживания.

Новая жемчужина региона – Ленд-Арт Парк «Тужи»

Совсем недавно Забайкалье обогатилось новым культурным объектом – Ленд-Арт Парком «Тужи», созданным художником Дашей Намдаковой. Этот уникальный парк в деревне Укурик сочетает в себе природу, традиции и искусство. Скульптуры из дерева, созданные здесь, органично вписываются в ландшафт и открывают мир древней бурятской культуры.

Озеро Арей

Природный оазис, раскинувшийся на 4 квадратных километра, который завораживает своей глубиной и чистотой. Озеро, окруженное лесами лиственниц и хвойных деревьев, известно своими лечебными свойствами. Грязевые отложения на дне воды имеют целебные свойства и активно используются в лечении кожных заболеваний. Прекрасное место для отдыха на природе и восстановления сил.

Кодарские ледники

Внушительное природное образование, расположенное в 50 километрах от поселка Чара. Протяженность этих ледников составляет более 6000 гектаров, и они были признаны природным памятником в 1958 году. Здесь вы найдете не только захватывающие виды и уникальные альпинистские маршруты, но и возможность насладиться ледяными просторами, которые в контексте окружающей природы выглядят особенно живописно.

Чарские пески

Нечто совершенно необычное для Забайкалья. Площадь песчаной пустыни составляет 50 квадратных километров, и она выделяется на фоне таежного ландшафта своими огромными дюнами высотой до 80 метров. Чарские пески представляют собой уникальное сочетание пустынного пейзажа и таежной растительности, создавая поразительный контраст. Это идеальное место для наблюдения за звездным небом, а также для погружения в атмосферу прошлого, когда здесь, возможно, находилось озеро-ледник.