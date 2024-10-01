Путешественник с собакой завершил экспедицию по 19 северным рекам

51-летний член Мирнинского отделения Русского географического общества Валерий Стемпень 20 сентября завершил одиночную экспедицию по рекам Якутии сообщает контент-партнер "РГ" ЯСИА.

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Мужчина с верной собакой Ланой начал свое путешествие 7 мая. За четыре с половиной месяца он преодолел 5053 километров на север Якутии с целью разработки перспективных туристических маршрутов, сбора информации и фотоматериалов о наиболее привлекательных достопримечательностях, увиденных по пути.

Валерий, четверть века занимающийся водным туризмом, сплавлялся на многофункциональной надувной лодке, а также проделывал около 34 тысяч шагов в день. За время экспедиции он израсходовал около 800 литров топлива.

"На пути встречались очень добрые и неравнодушные люди, они помогли мне с бензином. Одному преодолеть такой путь было очень сложно. Было такое, что я ровно месяц никого не видел", - рассказал журналистам Валерий Стемпень.

Он признается, что порой сильно уставал, местами было трудно и морально, и физически. Останавливались путешественники в охотничьих избушках, часто доводилось ночевать в палатке.

Собака Лана во время путешествия отпугивала от хозяина бурых и белых медведей, которых по пути было встречено немало. Путешественник собирается смонтировать документальный фильм о своих приключениях.