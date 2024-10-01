Сергей Кравцов сообщил, сколько отдохнуло детей в лагерях этим летом

Около 5,7 млн детей отдохнули в лагерях России этим летом
В детских лагерях России в 2024 году отдохнули около 5,7 млн детей школьного возраста. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании Госдумы.
«В этом году охват детей школьного возраста детским отдыхом составил 5,7 млн человек. Это на 465 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Но понимаем, что это недостаточно, всего 28% из общего количества, надо здесь принимать меры для увеличения охвата, потому что это действительно очень популярный и востребованный этот вид отдыха», – сказал Кравцов.
Он также отметил, что этим летом в России насчитывалось 39 тыс. лагерей всех типов.
«83% всех детских лагерей – это пришкольные детские лагеря», – заключил Кравцов.