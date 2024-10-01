Сергей Кравцов сообщил, сколько отдохнуло детей в лагерях этим летом

В детских лагерях России в 2024 году отдохнули около 5,7 млн детей школьного возраста. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании Госдумы.

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«В этом году охват детей школьного возраста детским отдыхом составил 5,7 млн человек. Это на 465 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Но понимаем, что это недостаточно, всего 28% из общего количества, надо здесь принимать меры для увеличения охвата, потому что это действительно очень популярный и востребованный этот вид отдыха», – сказал Кравцов.

Он также отметил, что этим летом в России насчитывалось 39 тыс. лагерей всех типов.