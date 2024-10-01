Курортный поселок в Хакасии ждет масштабное благоустройство

Курортный поселок в Хакасии похорошеет на 363,3 млн рублей
Поселок в Хакасии Жемчужный ждет масштабное благоустройство. На это направят 363,3 миллиона рублей.
За проект возьмутся в ближайшее время, а его реализация рассчитана на несколько лет, рассказали в минэкономразвития республики. В курортном поселке отремонтируют дорогу, освещение, зоны для отдыха, там появятся архитектурные формы и фонтан.
Других подробностей ведомство не приводит. Однако благоустройство в Жемчужном будет в едином дизайнерском фоне с национальной стилистикой.
Преображаться Жемчужный будет по госпрограмме, средства направит и регион.
Поселок является туристическим центром Ширинского района.