Туристический налог в Великом Новгороде введут с 2025

Кто будет платить туристический налог в Великом Новгороде Решение о введении туристического налога на территории Великого Новгорода приняли городские депутаты. Напомним, что такое право они получили в связи с ранее принятыми поправками в федеральное законодательство. Обязанность платить новую пошлину вступит в силу с 1 января 2025 года. Она коснется гостей города, которые останавливаются в гостиницах, попадающих под категорию из закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Номеров в соответствующих отелях 1283 на весь Великий Новгород. В городской думе подсчитали, что, исходя, например, из данных по загрузке таких номеров в 2023 году и минимальной суммы туристического налога, в казну поступит 24,7 млн рублей. Депутаты отмечают, что эти деньги пойдут на благоустройство Великого Новгорода. При этом от уплаты туристического налога в городе, согласно решению думы, освобождены члены многодетных семей Новгородской области, а также получатели льгот, предусмотренные федеральным законом. При этом перечень со временем может расширяться, отметил спикер городского парламента Константин Сомов. Размер туристического налога в Великом Новгороде Ставка нового налога будет ровняться 1 % от стоимости проживания в Великом Новгороде. До 2029 года она будет каждый год увеличиваться на 1 %. Однако закон предписывает, что сумма налога должна быть не меньше 100 рублей за сутки. После 2029 года налог останется на отметке в 5 %. «Учитывая среднюю стоимость услуги для одного человека в Великом Новгороде около 4,5 тысячи рублей, в течение первых трех лет для большинства туристов размер платы не превысит сторублевый порог», – отметил Константин Сомов. Ранее «ФедералПресс» писал, что жителей Курской области освободили от курортного сбора. Фото: ФедералПресс / Наталья Оксак