В Самаре сформируют систему навигации для туристов

В Самаре начали реализовывать проект по формированию туристского кода, который был презентован 27 сентября. Этот проект направлен на создание комфортных и интересных условий для пребывания туристов в исторической части города.

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В мэрии отметили, что актуальность данного проекта обусловлена растущим туристическим потоком и необходимостью представить Самару с новой стороны, раскрыв ее богатую историю, архитектурную красоту и природные достопримечательности.

Ранее стало известно о том, что в Самаре появится собственный сказочный персонаж. Также до этого сообщалось о планах по ремонту аэропортовского шоссе.