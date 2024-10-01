На туристическом форуме в Домбае пройдут мастер-классы

Круглый стол по развитию туризма, показ национальных костюмов и различные мастер-классы запланированы на туристическом форуме 5 октября в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Участников форума ждут выступления экспертов по развитию туризма, мастер-классы по живописи и стрельбе из лука, кинопоказ, чеканка монет, выставки картин и нейросетевых работ", - говорится в сообщении.

На мероприятии будут также представлены работы мастеров традиционных ремесел и народно-художественных промыслов, организована дегустация национальных блюд народов Карачаево-Черкесии.

"Ожидается участие порядка 20 экспертов в сфере туризма из семи регионов России. Наш форум открыт для всех желающих. Его площадки будут интересны как специалистам, работающим в туристической отрасли, так и отдыхающим жителям и гостям республики. У осени на Домбае особенное очарование", - сообщил ТАСС представитель оргкомитета форума Расул Динаев.

Организаторы форума - апарт-отель "Таукель" и Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева (КЧГУ) при поддержке Минтуризма КЧР.