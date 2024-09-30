Фермерские хозяйства хотят популяризировать среди туристов

Фермерские хозяйства хотят сделать местом притяжения туристов. Об этом пишет газета «Известия». В Госдуме предлагают разрешить аграриям возводить глэмпинги и кемпинги как жилье для гостей Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил интерес туристов к посещению фермерских хозяйств. Однако он указал на дополнительную работу, которую придется осваивать фермерам.

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«Сейчас наши туристы приезжают на эти фермы на короткое время - 2-3 часа - и уезжают обратно. Наверное, кто-то из туристов хотел бы задержаться на ночь, но это было невозможно. Сейчас будет возможно. Но, возможно, это тоже не вызовет у фермеров большого желания погружаться в эту немножко бюрократическую кухню. Здесь другой бизнес, ему надо хотя бы в минимальной степени обучиться. Ну, то есть комнаты эти надо убирать, белье после туристов стирать, как-то их надо кормить завтраком. Каким завтраком? Ну, то есть здесь много вопросов, и чтобы заниматься этим делом, недостаточно иметь желание, надо иметь понимание каких-то гостиничных стандартов. Я не думаю, что массово все бросятся в эту историю».

Эксперт добавил, что помимо развития гостиничной инфраструктуры, фермерам придется также регистрировать гостиничный бизнес, платить налоги, показывать отчетность.