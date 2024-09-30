В Госдуме не поддержали автотуризм в заповедники

У автомобильного туризма в России большая перспектива, однако важно развивать его по всем правилам, отметил в эфире НСН Сангаджи Тарбаев.

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Развитие автомобильного экотуризма в особо охраняемые природные территории (ООПТ) является бездумной инициативой, которая направлена на извлечение прибыли без мыслей о завтрашнем дне, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что только до 50% российских заповедников можно добраться на авто. К такому выводу пришли аналитики бюро ATLAS, проанализировав автомобильную доступность федеральных ООПТ. По словам гендиректора бюро Александра Сытникова, чтобы решить проблему доступности, нужно оценить потенциал и значимость развития экотуризма в конкретном регионе. Также, указал он, необходимо создавать новые тематические маршруты по природным местам, например, по Сибири и Уралу. Тарбаев призвал тщательно обдумывать такие инициативы.

«Тяжелая инфраструктура должна строиться при поддержке государства. Это коммуникация, водоснабжение, энергия, дороги, съезды с федеральных трасс у нас имеют определенные ограничения… На это тоже нужно разрешение. Размещение АЗС, большие транспортные развязки. Когда государство эту роль выполнит, то дальше МСП-сектор или крупный бизнес уже сможет развивать и коллективные средства размещения, и спектр услуг. Антропогенная нагрузка – одна из угроз при развитии туризма. Перед нами есть пример тех же Альп, где уже снега мало. Очень хорошая инфраструктура, большой турпоток, но это влияет на экологию. С одной стороны, сейчас открываем для себя Россию, но с другой стороны, как бы нашу страну не загадить при помощи таких бездумных инициатив, которые направлены на извлечение прибыли без мыслей о завтрашнем дне», - сказал Тарбаев.

При этом депутат отметил, что у автомобильного туризма в России большая перспектива, однако важно развивать его по всем правилам.

«Тренд на автомобильный туризм растет. Мы наблюдаем, что россияне все больше и больше выбирают именно такой самоорганизованный вид туризма. И я считаю, что у автомобильного туризма большая перспектива в России. Но важно развивать его по всем правилам автомобильного туризма, которые существуют в тех странах, где этот туризм наиболее развит – США, Китай, Европа... Нацпарки, сафари там доступны: вы доезжаете до места назначения автобусом или каким-то другим транспортом, а по территории уже перемещаетесь на том транспорте, который предоставляет непосредственно национальный парк. Это один из видов», - добавил собеседник НСН.

Ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в пресс-центре НСН отметил, что около 75% туристов приехали в Крым на собственном автотранспорте. По его словам, поток автотуристов ежегодно растет на десятки процентов, передает «Радиоточка НСН».