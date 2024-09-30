В Казани до конца года откроют четыре отеля на 690 номеров

К саммиту БРИКС в Казани провели капремонт гостиниц, в результате чего они стали соответствовать международным стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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«До конца года в городе планируется открытие еще четырех отелей, каждый из которых будет иметь до 690 номеров. В настоящее время функционирует 230 мест для размещения гостей, включающие почти 8 тысяч апартаментов».

Директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова сообщила, что подготовка отелей к саммиту БРИКС находится в активной фазе. Проверяют: насколько хорошо сотрудники владеют английским языком, качественная ли уборка, наличие блюд татарской кухни и другие сервисы.

«Приоритетное направление работы сейчас — внедрение принципов экоповестки. Недавно прошел круглый стол на тему: "Внедрение принципов устойчивого развития в гостиничный бизнес", участниками которого стали руководители организаций, предоставляющих услуги гостеприимства и задействованных в размещении гостей БРИКС».

На мероприятии впервые наградили ряд отелей отличительным знаком «Зеленый листочек». Напомним, его могут получить отели города, поддерживающие принципы экологии. На сегодняшний день им поощрены Kazan Palace by Tasigo, «Ногай» и «Ривьера».