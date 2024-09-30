Эксперт объяснил рост турпотока в Калининград

Большая часть туристов едет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска и Самары. В основном приезжают на выходные – два дня. Главная цель таких поездок – прочувствовать особую атмосферу нашего города.

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«Вот эти пики были пройдены. Все попривозили домой сувениры, всех накормили угрём и марципаном. Теперь приезжают за атмосферой, за отдыхом и расслабленностью. Распробовали Калининград», – рассказал Валерий Дмитриев, экскурсовод.

Даже сейчас, к концу сентября, практически все места в отелях забронированы. Более того, экскурсовод прогнозирует активный турпоток даже в зимние месяцы.