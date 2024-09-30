Эксперт объяснил рост турпотока в Калининград

«Подсели» на Калининград. Туристы продолжают ехать в регион
Большая часть туристов едет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска и Самары. В основном приезжают на выходные – два дня. Главная цель таких поездок – прочувствовать особую атмосферу нашего города.
«Вот эти пики были пройдены. Все попривозили домой сувениры, всех накормили угрём и марципаном. Теперь приезжают за атмосферой, за отдыхом и расслабленностью. Распробовали Калининград», – рассказал Валерий Дмитриев, экскурсовод.
Даже сейчас, к концу сентября, практически все места в отелях забронированы. Более того, экскурсовод прогнозирует активный турпоток даже в зимние месяцы.
«Лето – это пляж, полежать, отдохнуть. Осень – это походить, побродить. Ну и впереди у нас зима, насладиться зимней атмосферой. Это отдых, новогодние отпуска. Естественно, Калининград, Зеленоградск и Светлогорск, где будет подсветка и приятнейшая атмосфера», – поделился специалист.