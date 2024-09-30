МЭР прогнозирует ежегодный рост турпотока по России

Туристический поток по России в перспективе до 2027 года будет расти на 5-8% ежегодно, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, подготовленного Минэкономразвития.

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"В прогнозный период число внутренних туристических поездок продолжит рост на фоне увеличения предложения, ограничений выездного туризма и развития круглогодичной туристической инфраструктуры внутри страны. <…> В перспективе до 2027 года показатель будет расти на 5-8 % ежегодно", - говорится в документе.

Как пояснили в МЭР, рост будет обеспечен увеличением доступного номерного фонда, в том числе по программе быстровозводимых модульных гостиниц, повышением популярности путешествий внутри страны, а также увеличением числа зарубежных туристов благодаря запущенной в 2023 году электронной визе и групповым безвизовым поездкам с Китаем и Ираном.

Существенное влияние на динамику развития отрасли и рост предложения туруслуг в РФ будут оказывать механизмы поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Программа льготного кредитования строительства гостиниц, создания обеспечивающей инфраструктуры, участия в капитале инвестиционных проектов обеспечат сохранение положительной динамики объема частных инвестиций в индустрию, что является ключевой задачей в рамках развития экономики предложения в сфере туризма, отметили в министерстве.

Кроме того, развитие круглогодичной туристической инфраструктуры, включая парки развлечений, аквапарки, морские и горнолыжные курорты, а также развитие точек притяжения на уровне регионов позволит обеспечить увеличение загрузки действующего номерного фонда и создание нового. Одновременно с этим новый импульс развития получит институт особых экономических зон туристско-рекреационного типа за счет концентрации мер государственной поддержки на таких территориях.