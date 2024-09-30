В России задумались об открытии первого пивного курорта

Как стало известно «Ленте.ру» уже в 2025 году в Краснодарском крае может открыться первый курорт для взрослых – «Пивнов Градец». Его разработкой занимается бренд Velkopopovicky Kozel Безалкогольное.

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Территория комплекса может составить до нескольких гектаров с единовременным размещением до 100 гостей. Стоимость за сутки развлечений, среди которых мягкий сон на матрасах под ASMR-звуки лопающихся пузырьков, гадание на пивной пене, мягкий лекторий для развития софт-скиллов и классические форматы бассейнов и СПА, по системе «все включено» будет начинаться от 10 тысяч рублей.

Сообщается, что возможность появления проекта такого формата вызвано растущим спросом на внутренний туризм, а также интересом к новым нестандартным форматам отдыха. По данным Российского союза туриндустрии, внутренний турпоток в стране по итогам 2023 года вырос на 20 процентов и продолжает демонстрировать потенциал. Также растет популярность лагерей и санаторно-курортных форматов для взрослых.

На данный момент идут переговоры с рядом локальных девелоперов и отельных сетей Краснодарского края, которые потенциально могут стать партнерами проекта, сообщил источник. Регион был выбран из-за особого климата, который славится бархатным сезоном, позволяющим обеспечивать продолжительный и комфортный отдых для туристов.

Ожидается, что курорт будет функционировать с мая по октябрь. Если подобный проект будет пользоваться спросом у гостей, он может быть масштабирован и в других регионах.