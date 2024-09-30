Туристов предупредили об угрожающем Сочи смерче

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному городу опасности сообщили в ГУ МЧС РФ.

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По данным ведомства, 1 и 2 октября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности.

«Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам», — предупредили спасатели.

Ранее отдыхающий в Сочи турист решил поплавать в море в шторм и не выжил. Трагедия произошла в воскресенье, 29 сентября, на пляже Горный Воздух на российском курорте.