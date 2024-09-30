В РФ необорудованных пляжей оказалось вдвое больше, чем разрешенных
Инспекторы МЧС РФ выявили более 6 тыс. необорудованных пляжей на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.
"Сотрудниками МЧС России с начала летнего сезона выявлено более 6 тыс. необорудованных мест массового отдыха населения на водоемах, направлено более 9,5 тыс. писем в муниципальные органы власти. В этом купальном сезоне владельцами объектов задекларировано 3 354 пляжа, в том числе 293 пляжа в детских оздоровительных учреждениях", - сказал он.