Вместо курортного сбора в Петербурге введут туристический налог

Предварительные итоги эксперимента по взиманию курортного сбора на территории Санкт‑Петербурга и планы по введению туристического налога обсуждались в Смольном в конце минувшей недели.

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Губернатор Александр Беглов провёл рабочую встречу со статс-секретарём - заместителем министра финансов РФ Алексеем Сазановым и председателем комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

«В Петербурге курортный сбор взимается в размере 100 рублей с 1 апреля этого года. Планировалось, что в бюджет города от сбора поступит порядка 310 миллионов рублей, но уже сейчас доход составил полмиллиарда. Эти средства мы направляем на благоустройство и реставрацию наших памятников», - сообщил Александр Беглов.

В частности, средства от курортного сбора были использованы для реставрации Московских триумфальных ворот и обустройства пляжей в Курортном районе.

В этом году был принят закон о совершенствовании налоговой системы, который предусматривает преобразование «курортного сбора» в «туристический налог». Полномочия по его введению и определению ставок переданы на местный уровень.

«Инициативу по введению туристического налога поддерживаем. Всю необходимую документацию уже подготовили. Готовы ввести его со следующего года», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что в Петербурге налажено эффективное взаимодействие с налоговой службой города, поэтому с администрированием нового налога проблем не будет.