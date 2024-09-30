Туристы привезли полтора миллиарда в Костромскую область

В Костромской области растет турпоток, узнал KOSTROMA.TODAY.

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По информации пресс-службы областной администрации, за семь месяцев этого года объем платных туристских услуг составил 1,5 миллиарда рублей. Это почти на 15 процентов больше, чем годом ранее.

При этом налоговые поступления в казну от туризма выросли на 20 процентов и составили почти 500 миллионов рублей.

Известно, что в Костромской области побывало около 1,6 миллиона человек. Чаще всего гости приезжали в Кострому, Шарью, Костромской район, Нерехту, Волгореченск, Буй.

Принимая во внимание невысокий туристический спрос на территориях северо-востока региона, губернатор Сергей Ситников определил отдельным направлением развития региона стратегии муниципальных образований. Одной из их составляющих стало повышение туристической привлекательности.